Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi'nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu. Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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