Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Büklükdere kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ve bir miktar fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.