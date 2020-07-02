Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi - Son Dakika

Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin önümüzdeki dönemde askeri tesisler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil vatandaşlara yönelik düzenlenmeyi planladığı el yapımı patlayıcı(EYP) yapımında kullanılan 3 bin kilogram suni gübre ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda suni gübre olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine herekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü 3 bin kilogram Suni (Kükürtlü Kompoze cinsi) gübre ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.

Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup, adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.