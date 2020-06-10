Van'da teröristlerin katlettiği işçinin ailesinden teröre tepki - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Emrah Baran'ın ailesi, teröre tepki gösterdi.

Bölgede yıllardır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla insanların yaşam hakkını elinden alan terör örgütü PKK, binlerce kadını dul, babayı evlatsız, çocukları da öksüz ve yetim bırakarak büyük acılar yaşamalarına neden oldu.

Son olarak Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'nda yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına saldıran teröristler, işçilerden Emrah Baran (32) ve Murat Yağdıran'ı (60) şehit etti.

Baran'ın Tuşba ilçesindeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor. Vatandaşların da evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı astığı mahallede, jandarma ekipleri de taziyeye gelenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Evlatlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan Baran ailesi, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

"Şehitlik Allah'tan gelen bir nimettir"

Şehidin ağabeyi Lokman Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan devlet görevlilerine ve vatandaşlara teşekkür eden Baran, kardeşinin yol çalışması yapan yüklenici firmada 15 gün önce işe başladığını, bunun için Çatak ilçesine gittiğini belirtti.



"Kardeşim ekmeğinin peşindeydi"

Kardeşinin 6 yıl önce evlendiğini ve 5 yaşında bir çocuğunun olduğunu anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Emrah kendi halinde, kendisini bilen, güler yüzlü bir gençti. Şehitlik Allah'tan gelen bir nimettir. Saldırıda 4 akrabam yaralandı. birinin durumu ağır. Kardeşim şehit oldu. Arkasında kendisini yeni tanımaya başlayan 5 yaşında bir çocuk bıraktı. Kardeşim ekmeğinin peşindeydi. Kimseyle alıp veremediği yoktu. Kötü söz söyleyene güler yüzle karşılık verirdi. Ekskavatörü vardı, bunu çalıştırarak geçimini sağlıyordu. Zalimler ekmek yedirmediler. Allah zalimlere fırsat vermesin. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun. Devletimiz bir ve birlik olsun."



"15 gün önce işe başlamıştı"

Şehidin amcası Nevrettin Baran ise terör örgütünün günahsız insanlara saldırdığını ifade ederek, "Yeğenim ailesinin geçimini sağlamak için 15 gün önce çalışmaya gitmişti. Alçakça bir saldırı sonucu şehit oldu. Allah onlara fırsat vermesin. Devletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük." dedi.



Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce 8 Haziran'da el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda araçta bulunan işçilerden Emrah Baran ve Murat Yağdıran şehit olmuş, 8 işçi yaralanmıştı.