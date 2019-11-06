Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinin Sulatı Mezrası kırsalında, "Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan EYP ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
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