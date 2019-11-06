Son Dakika Haberleri: Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son Dakika Güncel Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

6 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinin Sulatı Mezrası kırsalında, "Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan EYP ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.


Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 03:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]