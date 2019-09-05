Son Dakika Haberleri: Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin...
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Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin...

1 saat önce

Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin..., System.String[]

Van'da teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içi infaz ve işkencelere başlandığını, teröristlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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