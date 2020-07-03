Van'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi 21. dönem öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

YYÜ spor salonunda düzenlenen mezuniyet törenine katılan Rektör Prof. Dr. Şevli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen dijital uygulamalar sayesinde eğitim öğretimin aksamadan sürdürüldüğünü söyledi.



Doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu belirten Şevli, mezun olan 113 öğrencinin pandemi döneminde gönüllü olarak üniversite hastanesinde çalışarak eğitimlerini yüz yüze tamamlamak istediklerini vurguladı.

Pandemi sürecinde evlerine gitmeyen öğrencilerin hastaneye büyük katkı sunduğunu aktaran Şevli, şöyle konuştu:

"113 kahraman doktorumuza bu fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde sağlığın, sağlık sektörünün, hastanelerin, tıp fakültelerinin, üniversite hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Üniversite hastanemiz bölgede 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Hastanemizi Doğu Anadolu'da önemli bir sağlık üssü haline getireceğiz. Gerekli akademik kadromuzu, tıbbi cihaz eksikliğimizi hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. İnme ve Tüp Bebek Merkezi gibi yeni birimler açtık. Tıpta uzmanlık sınavına girecek mezun öğrencilerimizin uzmanlık sınavında öncelikli olarak üniversite hastanemizi tercih etmelerini istiyoruz."



YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise 113 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Hekimlik mesleğinin risk taşıyan ve insanı ön planda tutan bir meslek olduğunu ifade eden Tuncer, "Bugünden itibaren tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikli hekimler olarak çalışma hayatına atılıyorsunuz. Çalışma hayatınızda ettiğiniz yemini asla unutmayın. Aldığınız diplomanın size kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayın. Hastalarınızı Allah'ın size bir emaneti ve ailenizin birer ferdi gibi görüp onlara öyle kıymet veriniz. Din, milliyet, cinsiyet, ırk gibi farkların görevinizle vicdanınız arasına girmesine izin vermeyin. Demokratik hukuk devleti kuralları içinde mesleğinizi maddi ve manevi yönden daha da yüceltmek için çalışın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler hekimlik yemini etti, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, YYÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, YYÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı.