Tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına UMKE yetişti - Son Dakika

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Van- Çatak kara yolunda mahsur kalanların yardımına Acil Sağlık Hizmetleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.

Kentte iki günden bu yana etkili olan soğuk hava, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Çatak kara yolunun Görentaş Mahallesi yakınlarında içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs mahsur kaldı.

Minibüsün camının kırıldığı ve içindekilerin donma tehlikesi geçirdiği ihbarını alan UMKE görevlileri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan minibüstekiler, ekipler tarafından kurtarıldı.