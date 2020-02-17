Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.

Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı
Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 20:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]