Van'ın Özalp ilçesine bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara minibüsle gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kara saplanan minibüsleri bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla öğrenciler, ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık, Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı.
Kurtarılan öğrenciler ve velilileri, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI - Son Dakika