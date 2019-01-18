Son Dakika Haberleri: Van'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

Van'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.

Van'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.

Celalettin Yok idaresindeki 65 V 1717 plakalı minibüs ile Halef Aydoğan idaresindeki 33 BVJ 02 plakalı tır, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Çelebibağı Jandarma Karakolu yakınında çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Salih Boşal'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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