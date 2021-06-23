Van'da tır yol ortasında alev alev yandı - Son Dakika

- Van'da tır yol ortasında alev alev yandı

Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı

VAN - Van'da akşam saatlerinde seyir halinde olan ve yol ortasında alev alev yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu Caddesi üzerine bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edremit istikametinden Van merkeze doğru seyir halinde olan ve sürücünün ismi öğrenilemeyen tır, alt geçide girdiği sıra aniden yanamya başladı. Çevreden geçen vatandaşlar, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden polis, trafiği kapattı. Akşam trafiğinin yoğun olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden yanında görev yapan TOMA, bölgeye sevk edildi. Yanan tıra ilk müdahaleyi TOMA yaptı. Daha sonra bölgeye intikal.eden 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülurken, tır hurdaya döndü. Hafif yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, tır bölgeye gelecek olan çekici ile kaldırılacak. Polis, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten açtı.