Tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Tohumlar toprakla buluştu

30.04.2022 11:45

Çaldıran ilçesinde 200 dönüme nohut, mercimek ve fasulye ekimi gerçekleştirdi.

Çaldıran ilçesinde 200 dönüme nohut, mercimek ve fasulye ekimi gerçekleştirdi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yürüttüğü çalışma kapsamında ziraat mühendisleri gözetiminde tohumlar toprakla buluşturuldu.

Tohum ekme çalışmaları İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın okuduğu duayla başladı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyecek arazi kalmayacak" sözü üzerine belediye olarak harekete geçtiklerini söyledi.

200 dönüm araziyi tohumlu buluşturacaklarını dile getiren Ensari, şöyle dedi:

"Nohut, mercimek ve fasulye ekiyoruz. Çiftçilerimize tohum, gübre, mazot, tarım aletleri ve makine desteğinde de bulunmaktayız. Çiftçimizin yanındayız. Ayrıca 100 çiftçimize ekilecek alanlarını onar dönüme çıkarma şartı ile destek de vereceğiz. Aynı zamanda meralarımızı da ekim alanlarına çeviriyoruz. Bu meralarımıza ekilen tohumlardan elde edilecek hasadı ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız"

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker de çoğunluğu hazine arazisi olan yerlere ekimin gerçekleştirildiğini belirterek, "Hedefimiz çiftçilerimize örnek olmak. Bu yerler devlete ait hazine arazisi. Gelecek yıllarda bunları bizden talep eden müteşebbislerimiz çiftçilerimiz vatandaşlarımız olursa memnuniyetle hazine arazilerini onlara kiralayacağız. Asıl bu işi onların yapması gerekir. Bu yaptığımız faaliyetle inşallah onlara örnek olur zemin oluşturur gelecek yıllarda da onlar bu yaptığımız işin benzerini yapmak için uğraşırlar diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Tohumlar toprakla buluştu
Tohumlar toprakla buluştu
Tohumlar toprakla buluştu
Tohumlar toprakla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika


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