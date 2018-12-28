Son Dakika Haberleri: Van'da 'Tombala' Operasyonu

Van'da 'Tombala' Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 17 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Van'da 'Tombala' Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 17 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında geçirmelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurubaş Mahallesi'ndeki bir evde tombala oynatıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamaktan' adli işlem gerçekleştirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:50 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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