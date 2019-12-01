Son Dakika Haberleri: Van'da tombala operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Van'da tombala operasyonunda 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da tombala operasyonunda 14 kişi tutuklandı

6 saat önce

VAN'da, polisin düzenlediği tombala operasyonunda kumar oynayan 550 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı.

Van'da tombala operasyonunda 14 kişi tutuklandı, System.String[]
VAN'da, polisin düzenlediği tombala operasyonunda kumar oynayan 550 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynattığı için haklarında adli işlem yapılan 67 kişiden 14'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik çalışma başlattı. 11- 28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonunda tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynattığı tespit edilen 8 farklı eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, kumar oynayan 550 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatan 67 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. 16 tombala makinesine el konuldu. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21 BİN 800 LİRA KAMUYA AKTARILDI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak- 28 Kasım tarihleri arasında 198 umuma açık istirahat ve eğlence yerini denetleyerek, kumar oyununu oynattığı tespit edilen iş yerlerinde 21 bin 800 lira paraya el koyarak kamuya aktardı. Kumar oyunu oynayan 2 bin 774 kişiye ise 887 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.


- Van
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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