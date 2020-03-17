Van'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Van'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

Van'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde halkın yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Otobüs ve terminallerde dezenfekte işlemlerini sürdüren ekipler, otobüs terminalleri, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve sportif tesisler, camiler ve tüm toplu taşıma araçlarını ilaçlayarak, virüslerin bulaşma riskini ortadan kaldırmaya çalışıyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, biyosidal ürün uygulama belgesine sahip 40 kişilik ekiple 24 saat sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 1500 toplu taşıma aracının dezenfekte edildiğini söyledi.


Bir gecede 5 ayrı noktada M, V, H, T ve S plakalar olmak üzere toplamda 800 toplu taşıma aracının titizlikle dezenfekte edildiğini vurgulayan Allahverdi, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını henüz ülkemizde görülmeden biz tedbir amaçlı çalışmalara başlamıştık. Bugün gelinen noktada çok şükür çalışmalarımız tüm toplu kullanım alanlarında rutine bindi. Bugün itibarıyla 10'uncu kez tüm servisler dezenfekte edildi. Gece ve gündüz çalışan ekiplerimizle, halkımızın psikolojisini tamamen minimize edebilmek için en üst seviyede çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının değerlendirmeleri sonucu tedbir amaçlı kapatılan umuma açık tüm alanlarda denetimlerde bulundu.

İş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, kişisel ve toplum sağlığının korunması için alınan kararlara uyulmasını istedi.

Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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