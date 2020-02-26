Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması - Son Dakika

Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması

7 saat önce

VAN'da toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması, System.String[]

VAN'da toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs tehdidine karşı önlemler alınırken, Van Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma araçları ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezi ile 13 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak toplu taşıma araçları ve minibüslerde dezenfekte işlemi yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Mesul Müdürü Senem Erol, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşlarda koronavirüs ve viral enfeksiyonlara karşı tedirginlik olduğunu anlatan Erol, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, son aylarda Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülen koronavirüs, viral enfeksiyon ve diğer virüslere karşı belediyemize ait otobüsler, özel halk otobüsleri ve minibüslerde, ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfekte işlemini geçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden 4 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yusuf Siyahkaya ise, "Yolcularımız son zamanlarda tedirginlik yaşıyorlardı. Büyükşehir belediyemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Bu son derece önemli bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi
Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]