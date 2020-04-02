Van'da toplu taşıma araçlarıyla taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentte toplu taşıma aracı ile taksiler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentte toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait otobüsler, özel halk otobüsleri, minibüs ve taksileri dezenfekte etti.



Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan dezenfekte noktasında araçları dezenfekte eden ekipler, aynı zamanda araç şoförlerini de virüse karşı bilgilendirdi.



Açıklamada görüşüne yer verilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarının önemine değinen Tuğrul, "Virüse karşı ilk andan itibaren ilimizde çok ciddi çalışmalara şahit olduk. Binlerce vatandaşımızı taşıyan toplu taşıma araçlarımız düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışma vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir önem arz ediyor." dedi.



Minibüs şoförlerinden Ayhan Akbulut da araçlardaki ilaçlama çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirterek, "Araçlarımızın dezenfekte edilmesi içimizi rahatlatıyor. Vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla araçlarımıza binebiliyorlar. Büyükşehir Belediyesinin bu örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.