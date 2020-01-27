Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi - Son Dakika

Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi'nde uygulama aşamasına geçildi.

Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi'nde uygulama aşamasına geçildi.


Van kent merkezinde 45 güzergahta hizmet veren 104 adet halk otobüsünün dönüştürülmesi ile ilgili projede önemli bir mesafe kat edildi. Dönüşüm çalışmalarının son hızla devam ettiği proje ile şu ana kadar 18 araca uygunluk belgesi verilerek, ruhsat ve tescil işlemleri yapıldı. Diğer araçlarında tescil işlemleri sürüyor. Yine proje kapsamında güzergahlara eklenecek olan 40 yeni araç için de 26 Şubat 2020'de ihale yapılacak.


Van Büyükşehir Belediyesinde Aralık 2019'da gerçekleştirilen Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısında alınan kararla özel halk otobüslerinin yerine dönüşümleri gerçekleştirilen 17 koltuklu, 1 engelli ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli minibüs tipi otobüsler; daha modern görünümü, hızlı hareket kabiliyeti, konforu ve yol yükünü hafifletme özellikleriyle ön plana çıkıyor. - VAN

Dönüşüm, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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