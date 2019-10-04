Son Dakika Haberleri: Van'da toplu ulaşım araçlarında denetim
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Van'da toplu ulaşım araçlarında denetim

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, İskele ve Ordu caddelerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Van'da toplu ulaşım araçlarında denetim, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, İskele ve Ordu caddelerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri, şehir merkezinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Son zamanlarda toplu taşımalarla ilgili şikayetlerin artmasıyla harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan İskele ve Ordu caddelerinde ortak bir denetim gerçekleştirdi. Minibüslere yönelik yapılan kontrollerde, trafik zabıta ekipleri tarafından kılık kıyafet, film, aksesuar, araç temizliği ve fazla yolcu denetimleri yapılırken, emniyet ekipleri tarafından da ehliyet, ruhsat kontrolleri yapılarak emniyet kemerleri kontrol edildi.


Yaklaşık iki saat süren denetimlerde, eksikleri olan minibüs şoförlerine ilk etapta gerekli uyarılar yapılırken, aykırı araçlara da belediye ve emniyet tarafından ayrı cezai işlem uygulandı.


Van Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik kontrollerini sıklaştıracağı belirtildi. - VAN

Zabıta, Ordu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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