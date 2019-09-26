Son Dakika Haberleri: Van'da 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' programı
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Van'da 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' programı

7 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" programı kapsamında kurulan Van Gönül Elçileri Topluluğu, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Van'da 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' programı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" programı kapsamında kurulan Van Gönül Elçileri Topluluğu, gönüllere dokunmaya devam ediyor.


Farklı meslek gruplarından ve üniversite öğrencilerinden oluşan topluluk, gönüllüleriyle birlikte proje koordinatörü Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in öncülüğünde farkındalık oluşturmak ve değerler eğitimini gerçek hayatta edinmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Van Gönül Elçileri, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan farklı yaş gruplarındaki 15 çocukla birlikte Van Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü (BESK) takımının antrenmanına katılarak, yeni sezon öncesinde destek oldular. Antrenman sonunda Van BESK Takımı oyuncularıyla farkındalık maçı da yapan Van Gönül Elçileri ve çocuklar, anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Van BESK Takımı ve çocuklarla birlikte parkede ter döken Çocuk ve Gençlik Kampüsü ve Van Gönül Elçileri projelerinin koordinatörü Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Çocukların empati gibi bazı temel değerler eğitimini yalnızca teorik olarak değil, gerçek hayatta karşılığı olacak şekilde edinmeleri için onlara rol model olmamız gerekiyordu. Sporun yalnızca belirli dallarıyla değil, emek ve özveri isteyen diğer dallarının da olduğu, başarmak için isteğin ve çalışmanın en değerli unsurlar olduğunu anlatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bizleri konuk eden ve ilgisini eksik etmeyen Van BESK Başkanı Hanefi Baykara'ya da teşekkür ederim" dedi. - VAN

Gönül Elçileri, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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