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Van'da "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi

45 dakika önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında gönüllü ekip ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Van'da
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında gönüllü ekip ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde; gönüllülük faaliyetleri düzenlemek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak konuları masaya yatırıldı. Farklı meslek gruplarından temsilciler ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gönüllü grup, yapılacak faaliyetler üzerinde yol haritası belirleyerek temel değerler eğitimi konularında da bilgilendirildi. Toplantı kapsamında aile, yoksulluk, koruyucu aile, çocuk işçiliğiyle mücadele, engelli, hizmetlere erişim, kaliteli yaşlanma, kuşaklar arası uyum, kadınlar için mesleki eğitim gibi alanlarda faaliyetler planlandı.

Toplantıda konuşan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesiyle toplumsal faydayı, kaliteli yaşam alanlarını arttırmayı, farkındalık ve sosyal işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Eldemir, yakın zamanda ilk faaliyetlerini hayata geçireceklerini, böylece Van'daki sosyal hareketlilik ağına yeni ve uzun bir soluk daha kazandırmış olacaklarını kaydetti. - VAN
Gönül Elçileri, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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