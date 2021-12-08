Üye Girişi
Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi

08.12.2021 11:17
Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyeti kapsamında ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 94 paket halinde 48 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Başkale, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu 11:18 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:24 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
11:03 Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu
11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!
10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not
Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!         
11:38
Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak         
11:34
Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!         
11:21
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement