Van'da toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü 48 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyeti kapsamında ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 94 paket halinde 48 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.