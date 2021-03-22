Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi
22.03.2021 14:20
VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında toprağa gömülü iki çuval içerisinde 37 kilo esrar bulundu.
VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında toprağa gömülü iki çuval içerisinde 37 kilo esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahallenin Çevre Yolu mevkiinde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 çuval içerisinde 37 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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