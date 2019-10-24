Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombası ve patlayıcı bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.



Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi kısalında yapılan aramada, toprağa gömülü 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek ve 20 fünye ele geçirildi.



Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.