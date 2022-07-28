Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "21-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 14.28 gram metamfetamin, 0.93 gram eroin, 27 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 10 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

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