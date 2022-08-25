Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı

25.08.2022 17:48
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 19-25 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 19,14 gram eroin, 9,71 gram esrar, 14,74 gram sentetik uyuşturucu, 12 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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