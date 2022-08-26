Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet müdürlüğümüz ekiplerince, ilimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten" torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 19,14 gram eroin, 11 gram sentetik kannobinoid, 9,71 gram esrar, 3,74 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza madde ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 21 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 24 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN