Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

27.04.2022 21:06
Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 21-27 Nisan tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 24,46 gram kokain, 18,53 gram sentetik uyuşturucu, 9,93 gram esrar ve 1,7 gram eroin ele geçirildi.

İki kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı Van'da cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı Son dakika haberi... Van'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... Van'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 12 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 21:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement