Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 21-27 Nisan tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 24,46 gram kokain, 18,53 gram sentetik uyuşturucu, 9,93 gram esrar ve 1,7 gram eroin ele geçirildi.

İki kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.