Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

15.06.2022 19:46
Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 9-15 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,17 gram eroin, 5,56 gram sentetik uyuşturucu, 16,15 gram esrar ve 6 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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