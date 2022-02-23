Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

23.02.2022 22:39
Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 14,36 gram eroin, 37,4 gram sentetik ve 2,1 esrar ele geçirildi, 3 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 17 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama Van'da bir haftada 5 kilo 798 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da bir haftada 5 kilo 798 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:49 Kılıçdaroğlu ve Destici mecliste karşılaştı! İşte sürpriz görüşmenin ayrıntıları
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
20:44 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' açıklaması: Rusya'ya kapatmalarını isteyeceğiz
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 22:45:44. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement