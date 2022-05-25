Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

25.05.2022 22:12
Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 19-25 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 175,4 gram eroin, 19,77 gram sentetik uyuşturucu, 60,62 gram esrar, 0,9 gram kokain ve 49 hap ele geçirildi.

5 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Van'da torbacı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Van'da torbacı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Van'da torbacı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Van'da 8 kilo 82 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 8 kilo 82 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 22:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement