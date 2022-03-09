Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

09.03.2022 19:33
Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 3-9 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,26 gram eroin, 455,48 gram sentetik uyuşturucu, 376,72 Afyon sakızı, 26,8 esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 14 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Van'da torbacı operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

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Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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