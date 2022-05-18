Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

18.05.2022 20:54
Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12-18 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 36,12 gram eroin, 16,17 gram sentetik uyuşturucu, 3,68 gram esrar, 0,67 gram kokain ve 7 hap ele geçirildi.

6 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 18 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement