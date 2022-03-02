Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

02.03.2022 22:51
Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, ekiplerce 24 Şubat-2 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 44,05 gram eroin, 62,47 gram sentetik uyuşturucu, 3,52 gram esrar ve 5 hap ele geçirildi, 12 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 24 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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