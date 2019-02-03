Van'da "Torbacı" Operasyonu
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcıları ile uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir
Bulvarı'nda, şüpheli hareketlerde bulunan N.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 47 uyuşturucu hap ile 63,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:41 Kaynak: AA
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