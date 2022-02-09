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Van'da torbacı operasyonu - Son Dakika

Van'da torbacı operasyonu

09.02.2022 19:15
Van'da torbacı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 56,45 gram metamfetamin, 4,03 gram eroin, 40,85 gram esrar, 32 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 25 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da torbacı operasyonu
Van'da torbacı operasyonu
Van'da torbacı operasyonu
Van'da torbacı operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da torbacı operasyonu - Son Dakika


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