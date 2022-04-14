Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Van'da 'torbacı' operasyonu

14.04.2022 09:45
Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 44 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 44 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 7-13 Nisan 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 476,45 gram metamfetamin, 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 3 adet ecstasy, 3 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 44 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Nisan, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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