Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Van'da 'torbacı' operasyonu

25.05.2022 20:41
Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 21 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 21 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "19-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 175,4 gram eroin, 19,77 gram metamfetamin, 60,62 gram esrar, 0,9 gram kokain, 8 adet ecstasy, 41 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 21 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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