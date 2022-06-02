Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Van'da 'torbacı' operasyonu

02.06.2022 08:28
Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "26 Mayıs -1 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1,07 gram eroin, 36,8 gram metamfetamin, 690 gram esrar, 0,78 gram sentetik kannobinoid ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 17 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
Van'da 'torbacı' operasyonu
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Van'da 'torbacı' operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı Van'da 'torbacı' operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı Van'da 42 kilo 201 gram eroin ele geçirildi Van'da 42 kilo 201 gram eroin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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