Van'da 'torbacı' operasyonu

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "16-22 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 6,13 gram eroin, 7,21 gram metamfetamin, 1,90 gram esrar, 2,91 gram sentetik kannabinoid ve 4 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 27 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN