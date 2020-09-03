Van'da torbacı operasyonu; 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde operasyon yaptı. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde satışa hazır 8 paket uyuşturucu, 46 sentetik hap ve uyşturucudan temin edildiği tahmin edilen 515 TL ele geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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