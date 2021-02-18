Van'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Van'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama
18.02.2021 09:56
Van'da polis ekiplerince 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2kişi de tutuklandı.
Van'da polis ekiplerince 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2kişi de tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesinde tespit edilen iş yerinde ve iş yerinde bulunan şahısların üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramalarında; 3 beste halinde 3.1 gram metanfetamin ve 1 beste halinde 0.39 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak C.E. ve S.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN
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