Van'da "torbacı" operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da "torbacı" operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

08.06.2022 22:01
Van'da "torbacı" operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2-8 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,32 gram eroin, 26,56 gram sentetik uyuşturucu ve 16,15 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca 2 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'torbacı' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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