Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

01.06.2022 22:28
Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,07 gram eroin, 36,86 gram sentetik uyuşturucu ve 690 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 4 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

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