VAN'DA, TRAFİĞE KAPATILAN KAVŞAKTA ENGELLİLER İÇİN 'PANDOMİM' GÖSTERİSİ - Son Dakika

VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi Gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engel olma, sevgiyi paylaş-yabancılaşma' sloganıyla, trafiğe kapıtalan Mustafa Çohaz Kavşağı'nda, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 'pandomim' gösterisi düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Van'da ise Gençlik Merkezi Gönüllüleri, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için ilginç bir gösteride yaptı. 'Engel olma, Sevgiyi paylaş-yabancılaşma' sloganıyla, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Mustafa Çohaz Kavşağı'nda, özellikle sağır ve dilsiz engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 'pandomim' gösterisi düzenlendi. Trafiğe kapatılan yolda, gönüllü gençlerin bir dakikalık gösterisi ise çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarına kaydedildi.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, tüm engelli vatandaşların Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak ve onların sorunlarına dikkat çekmek için böyle bir gösteri yaptıklarını belirtti. Erçek,"Bu pandomim gösterisi ile en büyük amacımız, insanlar arasında özellikle toplumla engelliler arasındaki iletişim problemini toplumun gündemine getirmek. Çünkü en büyük engelin iletişimsizlik olduğunu biz biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin bizden en büyük beklentisi toplumun kendilerine kucak açmaları, onlara engel olmamaları, onlara sahip çıkmaları ve sosyal hayatta varlıklarını devam ettirebilme noktasında onlara destek olmalarını istiyorlar. Biz de gönüllü gençlermizle birlikte toplumun duyarlılığını arttırabileceğimiz bir 'pandomim ' gösterisi gerçekleştirmiş olduk. Özellikle toplumdaki engelli kardeşlerimizin haklarını gündeme getirmek, onlarla birlikte sosyal hayatta varlığını devam ettirebilecek imkanlar oluşturmak için bizim de böyle bir katkımız olsun istedik"dedi.