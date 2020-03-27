Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı - Son Dakika

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Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı
6 saat önce
Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı Van kent merkezinde, korona virüs önlemeri kapsamında sürücülerin ve vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik elektronik levhalarında "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazıldı.
Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı
VAN - Van kent merkezinde, korona virüs önlemeri kapsamında sürücülerin ve vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik elektronik levhalarında "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazıldı.
Korona virüsü dolayısıyla tüm dünyada Türkiye'de de ölümlerin artmasıyla her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bu detbirlerin başında ise vatandaşların evden çıkmamaları öneriliyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vapılan "evde kal" çağrılarına İpekyolu Caddesi uzerinde bulunan elektronik levhalara "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazarak destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:44 Kaynak: İHA
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