Van'da Trafik Haftası etkinliği - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Timlerince Trafik Haftası kapsamında "Trafikte 1 can kaybı bile çok fazla" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İpekyolu ilçesi Erçek kontrol noktasında araçlar durdurularak kontroller yapıldı. Jandarma trafik ekipleri sürücülere ve araçta bulunan yolculara trafik güvenliği ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca kurulan bilgilendirme standında sürücülere "Emniyet Kemeri Kullanımı ve Trafikte Yaya Önceliği" gibi birçok konuda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. - VAN