Van'da Trafik Kazaları Mobese'ye Yansıdı
8 dakika önce
Van'da araçların yayaya çarpıştığı, devrildiği, kaldırama ve refüje çıktığı feci trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Van
'da araçların yayaya çarpıştığı, devrildiği, kaldırama ve refüje çıktığı feci trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Van'da yıl içinde meydana gelen trafik kazaları, kentin değişik noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazaların; kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaynaklandığı dikkat çekti.
Kazaların büyük çoğunluğu sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülürken, MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise; araçların yayaya çarptığı, aşırı hızlı giden araçların öndeki araca çarpması, kavşaklara hızlı giren araçların kaldırma ve refüje çıkması yer alıyor.
Yaşanan kazalara ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü
yetkilileri, trafikte can ve mal kaybını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade ettiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:55 Kaynak: İHA
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