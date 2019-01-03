Son Dakika Haberleri: Van'da Trafik Kazası; 1 Ölü, 2 Yaralı

Van'da Trafik Kazası; 1 Ölü, 2 Yaralı

28 dakika önce

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Van'da Trafik Kazası; 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün isimi plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Erciş, Van, 3. Sayfa
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